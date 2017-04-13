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Югорчанина будут судить за надругательство над 11-летней девочкой12 апреля в 17:02

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Ему грозит 20 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Югры. Он обвиняется в надругательстве над 11-летней девочкой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года в лесопосадке между двумя улицами. Мужчина набросился на девочку, которая шла в школу.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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