Ему грозит 20 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Югры. Он обвиняется в надругательстве над 11-летней девочкой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года в лесопосадке между двумя улицами. Мужчина набросился на девочку, которая шла в школу.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.