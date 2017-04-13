На теплотрассе.

В Екатеринбурге по подозрению в убийстве задержали 39-летнего бомжа. Ему предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 9 апреля 2017 года в районе теплотрассы на улице Куйбышева. Обвиняемый распивал алкоголь с подругой и новым знакомым. Во время застолья он приревновал женщину к собутыльнику и зарезал его складным ножом. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник с подругой скрылись с места происшествия.

Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.