×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец набросился с палкой на врачей скорой помощи12 апреля в 17:26

  • Текст

Которые оказывали ему помощь.

Утром 12 апреля 2017 года в Екатеринбурге неизвестный напал на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, прохожие позвонили по телефону 03 и сообщили, что во дворе дома на Ясной лежит мужчина. Прибывшие на место врачи начали осматривать его. Мужчина находился в сознании, но был сильно пьян. Неожиданно он начал вести себя неадекватно: ругался матом, схватил палку и кинулся на медиков.

Бригада заскочила в спецавтомобиль. Мужчина ударил машину, оставив вмятины.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. Им оказался 53-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

По требованию чиновников.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×