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15-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ12 апреля в 17:49

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Школьника арестовали.

В Екатеринбурге 15-летний школьник до смерти избил охранника ТСЖ в одном из домов Чкаловского района. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Преступление было совершено еще 8 марта 2017 года. Компания подростков шумела в подъезде, и один из жильцов вызвал охранника. 40-летний мужчина поднялся на этаж, где находилось более 10 школьников, и попросил их уйти. Один из подростков полез в драку. Охранник получил серьезные травмы и был госпитализирован. Через месяц - 9 апреля - он скончался в больнице.

В этот же день материалы были переданы из полиции в следственный комитет. Сегодня школьнику предъявили обвинение и арестовали его, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга.

Следует отметить, что в уральской столице все чаще заговаривают о всплеске подростковой преступности. Так, в Орджоникидзевском районе с начала нынешнего года было зафиксировано 17 правонарушений среди несовершеннолетних, в 2016 году - 10.

Однако замначальника городского УМВД РФ Андрей Швыдченко подчеркивает, что острой проблемы подростковых банд в городе нет, а СМИ зачастую раздувают эту тему.

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