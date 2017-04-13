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СКР взялся за поиски Ходорковского12 апреля в 18:16

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Олигарха в России ждет СИЗО.

Следственный комитет России приступил к поискам экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковскго. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко сообщает РИА "Новости".

Ходорковский проходит обвиняемым по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениях на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез" Евгения Рыбина. По версии следствия, он выступал заказчиком преступлений.

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск предпринимателя. Как только СКР установит его местонахождение, будет решаться об экстрадиции в Россию, передает "Уралинформбюро".

Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным по "делу ЮКОСа". Его приговорили к 9 годам лишения свободы. В 2013 году президент Владимир Путин помиловал олигарха.

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