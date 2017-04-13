Из-за плача.

В суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Киргизии, который обвиняется в избиении до смерти 2-летнего сына.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено в феврале 2017 года в квартире на улице Пермякова. Молодой человек вышел из себя из-за плача ребенка и избил его. Несмотря на помощь медиков, мальчик скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.