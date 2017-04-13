На преступника выведет экспертиза.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с питомцами муниципального приюта для животных. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Скандал разразился 26 марта 2017 года, когда активисты принесли в ветклинику трех раненых щенков из приюта. Выжил только один. У собак были разорваны анальные отверстия, причем, как утверждают ветеринары, подобную травму не могли нанести другие животные. Однако директор приюта Дмитрий Киселев заверяет, что щенки просто подрались.

Между тем, по словам зоозащитников, животных в приюте содержат в ужасных условиях. На работу руководство берет бывших зэков, психически больных людей. Проявление зоофилии в такой среде встречается довольно часто, подчеркивают активисты.

Мэр Перми потребовал провести тщательную проверку по факту ЧП. Активисты собирают подписи за отставку директора приюта. Проводится независимая экспертиза: возможно, удастся обнаружить биологический материал зоофила.

Ранее по теме:

В пермском зооприюте обнаружили изнасилованных собак