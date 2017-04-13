Он заработал на них 6,7 миллиона.

Режевской горсуд вынес приговор директору ООО "ТУР-Авто-М".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, в период с 2014 по 2016 годы Трубников похитил 12 автобусов марок "Богдан", Ford Mondeo, Kia Granbird, КАвЗ "Аврора", взятых в лизинг у ООО "Стандарт-Лизинг" (аренда имущества с правом последующего выкупа - прим.ред.). Обвиняемый продал их за 6,7 миллиона рублей.

Он признан виновным в растрате и проведет 3 года в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.