Его ждет суд.

В суд Нефтеюганска направлено уголовное дело в отношении 25-летнего украинца, обвиняемого в покушении на сбыт более 4,5 килограмма наркотиков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемый приехал в Югру минувшим летом, он получил от неустановленного лица партию различных наркотиков и собирался делать закладки, однако был задержан полицейскими.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере).