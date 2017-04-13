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Суд вновь перенес процесс по делу о покушении на ТимониченкоСегодня в 11:53

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Из-за судьи.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вновь отложил начало процесса по делу Игоря Казакова, который обвиняется в пособничестве совершению покушения на экс-главу городского УВД Бориса Тимониченко.

"Заседание перенесли из-за того, что судья до 18 апреля находится в совещательной комнате по другому делу. Дата пока не назначена", - сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Процесс должен был начаться еще 3 апреля. Тогда заседание было перенесено по просьбе потерпевшего - Б.Тимониченко находился на лечении и не смог присутствовать.

Покушение на него было совершено утром 19 февраля 2016 года. По данным следствия, бывший подчиненный генерала Олег Дудко вошел в подъезд дома на улице Родонитовой и выстрелил Тимониченко в голову. С места преступления он скрылся со своим водителем Казаковым. Пострадавшего спасла экстренная операция.

В ходе расследования выяснилось, что это не первое преступление сообщников. Ранее Дудко пожег Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший женщине - исполнительному директору одного из уральских предприятий (у нее возник конфликт с сожительницей Дудко). На место преступления его также привез Казаков.

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