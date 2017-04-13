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Соколовскому вынесут приговор до майских праздниковСегодня в 15:15

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Оправдают вряд ли.

Приговор 22-летнему блогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, вынесут до 1 мая 2017 года. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Алексей Бушмаков, передает "Уралинформбюро".

"Дело Соколовского завершается. До 01 мая 2017 года, скорее всего, будет вынесен приговор. Суд просто перенесет заключение экспертов на бумагу... а прения состоятся ориентировочно 27 апреля 2017 года", - написал защитник. Он добавил, что следует ожидать обвинительного вердикта.

Соколовского обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. По данным следствия, за 3 года он разместил на своем канале YouTube 9 провокационных роликов. Скандал разразился летом 2016 года, когда молодой человек выложил видео ловли покемонов в Храме-на-Крови.

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