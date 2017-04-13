И избивали их.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пациентов псевдореабилитационного центра для наркоманов в Юргамышском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в 2016-2017 года сотрудники центра "Ирис" насильно удерживали 30 человек, прибывших на "лечение" на коммерческой основе. За непослушание к пациентам применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия.

В настоящее время по делу арестованы 4 сотрудника "Ириса". Устанавливаются иные лица, причастные к преступлению. Выясняется точное количество потерпевших.