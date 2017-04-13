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Югорчанин пойдет под суд за платный секс с 16-летнейСегодня в 17:53

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Школьницу спалили родители.

52-летний житель Югры готовится к суду за интимную связь с несовершеннолетней. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, родители 16-летней девушки случайно увидели ее переписку в соцсети. Выяснилось, что школьница за плату оказывала мужчине интим-услуги. При этом возраст пассии не был для него секретом.

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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