Школьницу спалили родители.

52-летний житель Югры готовится к суду за интимную связь с несовершеннолетней. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, родители 16-летней девушки случайно увидели ее переписку в соцсети. Выяснилось, что школьница за плату оказывала мужчине интим-услуги. При этом возраст пассии не был для него секретом.

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.