Из-за его друзей.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 26-летнему жителю Кировграда. Молодой человек арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 7 апреля 2017 года в квартире на улице Свердлова. Обвиняемый выпивал с 31-летним сводным братом. Во время застолья он высказал родственнику претензии по поводу его друзей, приходивших накануне - якобы они похитили какие-то вещи. Мужчины поссорились.

В ярости младший брат избил старшего бейсбольной битой и кувалдой. Потерпевший скончался на месте.

Полицейских вызвали соседи, которых насторожил шум.