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Ямальца будут судить за гибель водителя бульдозераСегодня в 19:04

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Который провалился под лед.

В суд направлено уголовное дело в отношении инженера ООО "Реском - Тюмень", который обвиняется в гибели водителя бульдозера.

Трагедия произошла 5 декабря 2016 года. Обвиняемый направил бульдозер с волокушей в район 33-40 км зимней автодороги "Салехард-Надым" для укатки снега. При этом на маршруте не было установлено предупреждающих знаков о водных преградах.

В результате водитель бульдозера провалился под лед и утонул.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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На Ямале под лед ушел бульдозер - погиб водитель

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