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Экс-глава Марий Эл в глаза не видел денегСегодня в 10:02

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Не "заметил" 235 миллионов?

Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов отрицает вину в получении взяток на 235 миллионов рублей. Об это РИА "Новости" сообщил адвокат экс-губернатора Игорь Трунов.

Ночью подозреваемого этапировали в Москву. Как ожидается, уже сегодня Маркелову будет предъявлено обвинение, а Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, передает "Уралинформбюро".

Указ о досрочном прекращении полномочий Леонида Маркелова по его собственному заявлению 6 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. И уже спустя неделю экс-губернатор был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, будучи главой Республики, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову порядка 235 миллионов рублей от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша. За это бизнесмену были обещаны покровительство и содействие в получении господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Кожановой и Кривашу вменяются ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) соответственно.

Следует отметить, что и Криваш, который по данным СМИ сейчас находится за границей, отрицает, что приплачивал губернатору.

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