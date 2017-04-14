×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Реже депутата будут судить за ложьСегодня в 15:28

  • Текст

По делу о мошенничестве.

В Режевской горсуд направлено уголовное дело в отношении депутата местной думы Александра Богаткина. Он обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в 2014-2016 годах народного избранника трижды допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу местной жительницы Валентины Захваткиной и техника филиала "Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости" Светланы Бариновой. Впоследствии суд признал женщин виновными в мошенничестве и подделке документов. Установлено, что Захваткина получила кадастровые паспорта на несуществующие объекты недвижимости и на основании них выкупила по льготной цене три земельных участка на улице Родниковой.

Богаткин был свидетелем защиты. Он дал ложные показания о том. что на арендованных Захваткиной наделах действительно имелись объекты незавершенного строительства.

Депутату грозит 3 месяца ареста.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×