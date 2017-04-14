По делу о мошенничестве.

В Режевской горсуд направлено уголовное дело в отношении депутата местной думы Александра Богаткина. Он обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в 2014-2016 годах народного избранника трижды допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу местной жительницы Валентины Захваткиной и техника филиала "Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости" Светланы Бариновой. Впоследствии суд признал женщин виновными в мошенничестве и подделке документов. Установлено, что Захваткина получила кадастровые паспорта на несуществующие объекты недвижимости и на основании них выкупила по льготной цене три земельных участка на улице Родниковой.

Богаткин был свидетелем защиты. Он дал ложные показания о том. что на арендованных Захваткиной наделах действительно имелись объекты незавершенного строительства.

Депутату грозит 3 месяца ареста.