19 апреля.

19 апреля в Советском райсуде Челябинска стартует процесс по второму уголовному делу экс-заместителя южноуральского губернатора Николая Сандакова. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, предварительное слушание начнется в 10 утра.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в виде услуг ЧОП "Питон". Директор предприятия Игорь Калугин обеспечил Сандакову круглосуточную вооруженную охрану на сумму более 1,9 миллиона рублей. Взамен обвиняемый помог предприятию при заключении госконтракта.

В Советском райсуде рассматривается еще одно дело против Сандакова - о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.