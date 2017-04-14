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Стартует процесс по второму делу СандаковаСегодня в 13:03

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19 апреля.

19 апреля в Советском райсуде Челябинска стартует процесс по второму уголовному делу экс-заместителя южноуральского губернатора Николая Сандакова. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, предварительное слушание начнется в 10 утра.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в виде услуг ЧОП "Питон". Директор предприятия Игорь Калугин обеспечил Сандакову круглосуточную вооруженную охрану на сумму более 1,9 миллиона рублей. Взамен обвиняемый помог предприятию при заключении госконтракта.

В Советском райсуде рассматривается еще одно дело против Сандакова - о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

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