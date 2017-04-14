Муксун потянул на 2,3 тонны.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего замначальника ОМВД по Ямальскому району. 41-летний экс-полицейский обвиняется в ряде коррупционных преступлений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в декабре 2014 года в поселке Сюнай-Сале обвиняемый остановил на дороге 2 снегохода. При осмотре саней он обнаружил более полутора тонн муксуна. У владельцев груза не оказалось разрешительных документов на рыбу. За свое молчание полицейский взял 815 кило муксуна.

Аналогичное преступление было совершено в апреле 2015 года на дороге Яр-Сале - Салехард. Тогда обвиняемый получил 195 килограммов рыбы.

Кроме того, экс-полицейский похитил у жителя села Новый Порт 1,5 тонны муксуна.

А в конце 2015 года полицейский помог владелице магазина в Яр-Сале транспортировать 3 тонны незаконно добытой рыбы. Женщина пообещала ему 37,5 тысячи рублей за помощь, однако взятку злоумышленник получить не успел.