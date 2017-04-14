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Тюменца будут судить за надругательство над тремя школьницамиСегодня в 13:40

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Он познакомился с ними на улице.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего пенсионера, обвиняемого в надругательстве над тремя девочками. В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, мужчина совершал преступления с 2013 по 2016 годы. В разное время он познакомился на улице с тремя девочками 2000, 2004 и 2005 годов рождения. Под надуманными предлогами (научить играть на гитаре или показать спортивные приемы) он приглашал школьниц к себе домой, где совершал действия сексуального характера.

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