×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге у вокзала нашли отрезанную головуСегодня в 14:40

  • Текст

Возбуждено дело об убийстве.

Днем 13 апреля 2017 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили в кустах у железнодорожного вокзала отрезанную голову.

"Вчера в 15.50 в отдел полиции №11 поступило сообщение, что в Железнодорожном районе граждане обнаружили человеческую голову. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и личность погибшего", - сообщила "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Пока оно бесфигурантное.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×