Возбуждено дело об убийстве.

Днем 13 апреля 2017 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили в кустах у железнодорожного вокзала отрезанную голову.

"Вчера в 15.50 в отдел полиции №11 поступило сообщение, что в Железнодорожном районе граждане обнаружили человеческую голову. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и личность погибшего", - сообщила "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Пока оно бесфигурантное.