Выделенных на чистую воду.

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП "Управление городского хозяйства". Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый заключил с подрядной организацией договор на капремонт оборудования водоочистных сооружений. Однако работы проведены не были, а жители не получили чистую воду.

Несмотря на эту, директор МУПа подписал акты приемки. Затем он предоставил эти документы в горадминистрацию и получил субсидию на возмещение затрат - более 89 миллионов рублей. Деньги он необоснованно перевел подрядчику.