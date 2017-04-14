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В Пыть-Яхе директора МУПа заподозрили в растрате 89 миллионовСегодня в 16:50

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Выделенных на чистую воду.

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП "Управление городского хозяйства". Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый заключил с подрядной организацией договор на капремонт оборудования водоочистных сооружений. Однако работы проведены не были, а жители не получили чистую воду.

Несмотря на эту, директор МУПа подписал акты приемки. Затем он предоставил эти документы в горадминистрацию и получил субсидию на возмещение затрат - более 89 миллионов рублей. Деньги он необоснованно перевел подрядчику.

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