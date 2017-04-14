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Челябинец выстрелил автомобилисту в лицоСегодня в 17:04

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Из газового пистолета.

В Челябинске задержали 20-летнего молодого человека, выстрелившего из газового пистолета в лицо автомобилисту.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел днем 13 апреля 2017 года. Разборка началась из-за того, что водитель маршрутки подрезал на Копейском шоссе другого автомобилиста. Они остановились около ТРК "Алмаз" для выяснения отношений. Проходивший мимо мужчина решил вмешаться и выстрелил в лицо водителю легковушки.

Полицейским задержанный пояснил, что участников разборки он не знает. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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