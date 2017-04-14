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Екатеринбуржца заподозрили в БДСМ-играх с 4-летней девочкойСегодня в 16:52

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Против него возбуждено дело.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против местного жителя - его заподозрили в БДСМ-играх с 4-летней девочкой. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, информация о преступных деяниях мужчины сейчас тщательно проверяется.

О жуткой истории стало известно от отца малышки. Девочка проживала с матерью, и виделась с отцом только в определенные мировым соглашением дни. Мужчина заметил, что дочь стала замкнутой и нервной. А через некоторое время ребенок рассказал, что новый кавалер играет с матерью в странные в игры, после которых она ходит по квартире окровавленная.

Кроме того, малышка пожаловалась, что друг женщины показывал ей свои половые органы, писал на нее и тыкал в нее гвоздем.

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