×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Процесс по делу экс-главы Копейска стартует через неделюСегодня в 11:22

  • Текст

Обвиняемого могут отпустить на свободу.

24 апреля в Копейской горсуде пройдут предварительные слушания по уголовному делу бывшего градоначальника Вячеслава Истомина. В числе прочего будет решен вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под домашним арестом, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Вячеславу Истомину вменяется получение взяток в крупном размере. По версии следствия, в 2011-2014 годах он подписывал постановления о предоставлении в аренду земель и согласовывал размещение объектов на них, заработав на этом 890 тысяч рублей. Еще 920 тысяч он получил за содействие одной из фирм в заключении договоров на поставку оборудования по программе модернизации системы образования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×