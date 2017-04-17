Обвиняемого могут отпустить на свободу.

24 апреля в Копейской горсуде пройдут предварительные слушания по уголовному делу бывшего градоначальника Вячеслава Истомина. В числе прочего будет решен вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под домашним арестом, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Вячеславу Истомину вменяется получение взяток в крупном размере. По версии следствия, в 2011-2014 годах он подписывал постановления о предоставлении в аренду земель и согласовывал размещение объектов на них, заработав на этом 890 тысяч рублей. Еще 920 тысяч он получил за содействие одной из фирм в заключении договоров на поставку оборудования по программе модернизации системы образования.