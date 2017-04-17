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В Карпинске в подвале дома нашли трупСегодня в 11:49

  • Текст

Возбуждено дело.

В Карпинске на улице Пролетарской в подвале частного дома нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Краснотурьинску регионального СУ СКР Федор Заводов, возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Сейчас идет розыск лиц, причастных к совершению преступления.

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