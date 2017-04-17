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В Верхней Пышме задержан предполагаемый убийца пропавшей женщиныСегодня в 11:32

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Он дал признательные показания.

В Верхней Пышме задержан подозреваемый в убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой. Как сообщается в соцсетях, мужчина уже дал признательные показания, сейчас следователи поедут на место, где был закопан труп.

В пресс-службе регионального СУ СКР пока не подтверждают факт задержания, однако не отрицают версию убийства. "Имеется ряд признаков, свидетельствующих о том, что в отношении женщины было совершено преступление. В связи с этим возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы раскрыть преступление по горячим следам", - прокомментировали "Уралинформбюро" в следственном управлении.

Накануне около дома №44 на Уральских Рабочих была найдена сумка пропавшей и воротник от ее куртки. Недалеко от места исчезновения волонтеры обнаружили подвальную дверь, залитую кровью. Около школы №3 горожане слышали крики о помощи. Кроме того, очевидец рассказал, что видел, как женщину, похожую на Ирину, тащил мужчина.

В соцсетях обсуждают напряженные отношения Ирины Вахрушевой с бывшим мужем, которые ссорились из-за воспитания их общего 5-летнего сына.

Стоит напомнить, что жительница Верхней Пышмы пропала вечером 15 апреля 2017 года. Она вышла из дома по адресу Уральских Рабочих, 43 в гости к подруге. Однако до знакомой свердловчанка так и не дошла.

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