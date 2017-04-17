×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале экс-главбух школы присвоила миллионСегодня в 13:02

  • Текст

Перечисленный учителям.

Слободо-Туринский райсуд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру школы №2. За мошенничество в особо крупном размере женщине дали 4 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Ураинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В 2014 году обвиняемая завысила в платежных поручениях сумму зарплаты учителей на 1 миллион рублей. Когда деньги пришли на счета сотрудников, Субботина попросила вернуть их - якобы для внесения в кассу школы.

Приговор в силу не вступил.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×