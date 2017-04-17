Перечисленный учителям.

Слободо-Туринский райсуд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру школы №2. За мошенничество в особо крупном размере женщине дали 4 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Ураинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В 2014 году обвиняемая завысила в платежных поручениях сумму зарплаты учителей на 1 миллион рублей. Когда деньги пришли на счета сотрудников, Субботина попросила вернуть их - якобы для внесения в кассу школы.

Приговор в силу не вступил.