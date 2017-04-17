Он нападал на детей в подъездах и лифтах.

17 апреля 2017 года Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор 32-летнему местному жителю, признав его виновным в надругательстве над пятью малолетними девочками. Он проведет 18 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2013 года подсудимый подкараулил 10-летнюю школьницу в лифте дома по Олимпийской. Спустя полтора месяца жертвой педофила стала 11-летняя девочка, на которую он напал в подъезде дома на Широтной. Схватив ее, он потребовал открыть дверь квартиры - дома оказалась женщина, выбежавшая на крик дочери.

Спустя год, в октябре 2014 года, педофил вновь объявился в доме на Олимпийской. Он подстерег 10-летнюю девочку, заставил открыть ему квартиру, где надругался на ней.

Очередное нападение произошло в апреле 2015 года в подъезде дома по Моторостроителей. Мужчина действовал по той же схеме. Но когда 11-летняя школьница открыла дверь - на пороге оказался отец, и педофил сбежал.

В ноябре 2015 года преступник подкараулил 10-летнюю девочку на лестничной площадке дома по улице Ставропольской. Она стала кричать и бить руками и ногами в дверь квартиры. Злоумышленник испугался и побежал. В погоню бросился отец школьницы, который был дома. Педофил скрылся на припаркованном вблизи дома авто. Номер машины запомнил пенсионер, услышавший крики. Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника по горячим следам.

Было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и покушение на указанное преступление).

Экспертиза показала, что мужчина страдает множественными сексуальными расстройствами, в том числе педофилией.

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевших 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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