Товар шел из ЕС и Украины.

Сотрудники ФСБ и МВД РФ пресекли деятельность межрегиональной группировки, организовавшей поставку в 24 региона РФ огнестрельного оружия из стран Евросоюза и Украины.

На сегодня выявлены 54 участника ОПГ. Ликвидированы 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия. Из оборота изъяты сотни единиц боевого и модернизированного оружия.

"18 пулеметов ("Максим", РПД, МГ-43, РГГК), 43 автомата (АКСУ, АКМ, АК-74, АК-47, МП-43), 29 пистолетов-пулеметов (ППШ, МП-40, ППД, МП-5, "Кедр", "Витязь", "Томпсона"), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов ("Наган", ТТ, ПМ, П-38, "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"), авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ", - рассказали "Уралинформбюро" в Центре общественных связей ФСБ.