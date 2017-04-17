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Екатеринбуржец пырнул ножом врача скорой помощиСегодня в 16:11

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И убежал.

Днем 17 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Громова пьяный 30-летний мужчина набросился с ножом на медика скорой помощи.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о том, что неадекватный мужчина ранил врача и скрылся, поступило в отдел полиции №4 около 13.30.

Спустя несколько минут нападавшего задержали по горячим следам. Выяснилось, что неотложку вызвала его мать - мужчина находился в бессознательном состоянии. Услышав разговор, он очнулся, схватил нож и начал угрожать женщине расправой. Затем он выбежал из дома и накинулся на приехавших медиков.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по трем статьям - ст.119 (угроза убийством), ст.213 (хулиганство), ст.116 (побои) УК РФ. Он арестован.

Дело из полиции будет передано в следственный комитет, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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