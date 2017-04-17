И арсенал оружия.

У жителя Мегиона, обвиняемого в убийстве, обнаружили арсенал оружия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1 УК РФ - незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Мужчину задержали еще в ночь на 22 марта 2017 года. Он поссорился со знакомым и зарезал его. О преступлении в полицию сообщила соседка. Обвиняемый арестован.

В ходе следственных действий в его квартире были обнаружены патроны, пули и гильзы к винтовкам. Кроме того, мужчина хранил дома 71 грамм бездымного охотничьего пороха (используется для снаряжения патронов и производства взрывчатки).

В настоящее время все дела против него соединены в одно производство.