Его доставили в Следственный комитет.

В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро Аброра Азимова, пишут федеральные СМИ.

Предполагается, что именно он занимался подготовкой смертника Акбарджона Джалилова, передает "Уралинформбюро". Сейчас Азимова увезли в Следственный комитет.

Стоит напомнить, что взрыв в подземке в одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел 3 апреля 2017 года. 14 человек погибли, десятки были ранены. Позже на станции "Площадь Восстания" была обнаружена еще одна бомба - ее удалось обезвредить.