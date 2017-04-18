И сбросил труп в колодец.

В Тюмени задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в убийстве приятеля, труп которого в начале апреля нашли в канализационном колодце на Энергетиков. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено еще в марте 2017 года. Мужчины поругались в ходе застолья. Подозреваемый обмотал тряпку вокруг шеи собутыльника и задушил его. Затем он обернул тело в покрывало и бросил в канализационный колодец. Труп 2 апреля обнаружили сотрудники "Водоканала".

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