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Южноуралец сел на 12 лет за надругательство над девочкой у школыСегодня в 14:43

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Педофилом займется психиатр.

Кыштымский горсуд признал 35-летнего местного жителя виновным в надругательстве над малолетней девочкой.

Педофил набросился на ребенка на территории школы №3 11 января 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В ходе судебного разбирательства мужчина вину не признал. Он заявил, что в тот день был после запоя и не мог передвигаться.

Однако его вина была доказана. Мужчина проведет 12 лет в колонии строгого режима и должен наблюдаться у врача-психиатра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

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