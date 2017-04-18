Педофилом займется психиатр.

Кыштымский горсуд признал 35-летнего местного жителя виновным в надругательстве над малолетней девочкой.

Педофил набросился на ребенка на территории школы №3 11 января 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В ходе судебного разбирательства мужчина вину не признал. Он заявил, что в тот день был после запоя и не мог передвигаться.

Однако его вина была доказана. Мужчина проведет 12 лет в колонии строгого режима и должен наблюдаться у врача-психиатра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.