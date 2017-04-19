Он надругался над ученицей.

Суд вынес приговор 76-летнему жителю Перми, признав его виновным в надругательстве над 11-летней девочкой. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен наблюдаться у психиатра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

С декабря 2015 по февраль 2016 года пенсионер проводил занятия по шахматам со школьницей и был уличен в надругательстве над ребенком. Он привлечен по ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

В ходе расследования дела было установлено, что в 2006 году мужчину уже судили за развратные действия в отношении малолетней девочки, однако его уголовное преследование было прекращено по амнистии.