В Перми за решетку отправили 76-летнего педофила-шахматиста18 апреля в 17:08
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Он надругался над ученицей.
Суд вынес приговор 76-летнему жителю Перми, признав его виновным в надругательстве над 11-летней девочкой. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен наблюдаться у психиатра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
С декабря 2015 по февраль 2016 года пенсионер проводил занятия по шахматам со школьницей и был уличен в надругательстве над ребенком. Он привлечен по ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
В ходе расследования дела было установлено, что в 2006 году мужчину уже судили за развратные действия в отношении малолетней девочки, однако его уголовное преследование было прекращено по амнистии.
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