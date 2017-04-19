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Экс-полицейского будут судить за обезображенного им курганца18 апреля в 17:41

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Обвиняемому грозит 10 лет.

В суд передано уголовное дело в отношении 29-летнего бывшего сотрудника УМВД по Курганской области. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в июне 2016 года. Замкомандира взвода отдельного батальона ДПС горГИБДД доставил задержанного в отдел полиции №1. На крыльце полицейский схватил мужчину за шею и ударил лицом об дверь - травма навсегда обезобразила лицо пострадавшего.

Обвиняемого уволили из органов внутренних дел. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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