Обвиняемому грозит 10 лет.

В суд передано уголовное дело в отношении 29-летнего бывшего сотрудника УМВД по Курганской области. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в июне 2016 года. Замкомандира взвода отдельного батальона ДПС горГИБДД доставил задержанного в отдел полиции №1. На крыльце полицейский схватил мужчину за шею и ударил лицом об дверь - травма навсегда обезобразила лицо пострадавшего.

Обвиняемого уволили из органов внутренних дел. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.