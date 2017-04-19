×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Богдановиче бывшего врача-онколога осудили за взятки18 апреля в 19:58

  • Текст

Он наживался на чужой беде.

Бывший врач-онколог Богдановичской ЦРБ признан виновным в мошенничестве и получении взятки.

Ссылаясь на то, что в филиале областного онкодиспансера якобы нет мест, доктор не ставил больных на учет. Вместо этого предлагал помочь с лечением в домашних условиях - купить специальные препараты. С трех пациентов аферист собрал 90 тысяч рублей, лекарства приобрел на 32 тысячи, а разницу присвоил, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В феврале 2017 года медик был задержан при получении 15 тысяч рублей за незаконно выписанный больничный.

Суд назначил ему 4 года условно и 600 тысяч рублей штрафа.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×