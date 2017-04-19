Он наживался на чужой беде.

Бывший врач-онколог Богдановичской ЦРБ признан виновным в мошенничестве и получении взятки.

Ссылаясь на то, что в филиале областного онкодиспансера якобы нет мест, доктор не ставил больных на учет. Вместо этого предлагал помочь с лечением в домашних условиях - купить специальные препараты. С трех пациентов аферист собрал 90 тысяч рублей, лекарства приобрел на 32 тысячи, а разницу присвоил, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В феврале 2017 года медик был задержан при получении 15 тысяч рублей за незаконно выписанный больничный.

Суд назначил ему 4 года условно и 600 тысяч рублей штрафа.