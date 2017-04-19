×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье задержали подозреваемую в убийстве новорожденного18 апреля в 19:37

  • Текст

Младенца нашли на улице в пакете.

В Чайковском задержана 26-летняя женщина, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка.

Трупа младенца нашли на улице 25 марта 2017 года. "Были опрошены практически все жители микрорайона города Чайковский, где было обнаружено тело новорожденной девочки. На причастность к преступлению проверили более 200 женщин - состоящих на учете в женских консультациях, а также ранее судимых и ведущих асоциальный образ жизни", - рассказали "Уралинформбюро" в ГУ МВД по Пермскому краю.

Подозреваемую задержали 17 апреля, она дала признательные показания. Со слов женщины, родив ребенка в домашних условиях, она испугалась, положила его в пакет и выбросила на улицу. Ранее задержанная в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×