Младенца нашли на улице в пакете.

В Чайковском задержана 26-летняя женщина, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка.

Трупа младенца нашли на улице 25 марта 2017 года. "Были опрошены практически все жители микрорайона города Чайковский, где было обнаружено тело новорожденной девочки. На причастность к преступлению проверили более 200 женщин - состоящих на учете в женских консультациях, а также ранее судимых и ведущих асоциальный образ жизни", - рассказали "Уралинформбюро" в ГУ МВД по Пермскому краю.

Подозреваемую задержали 17 апреля, она дала признательные показания. Со слов женщины, родив ребенка в домашних условиях, она испугалась, положила его в пакет и выбросила на улицу. Ранее задержанная в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".