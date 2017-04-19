Собаку девочке подарили на день рождения.

В Перми завершили расследование уголовного дела об изуродованной стаффордширским терьером 6-летней девочке. Под суд пойдет 26-летняя мать малышки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР. Женщине вменяется часть 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Собаку взяли в дом из приюта в качестве подарка девочке на день рождения. На следующий день, 7 августа 2016 года, и произошла трагедия. Пес набросился на девочку, когда та осталась в квартире без присмотра взрослых.

Несовершеннолетняя получила травмы головы, лица, шеи и ушных раковин.

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