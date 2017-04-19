Признательные показания - ложь?

Основной обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев 18 апреля 2017 года выступил перед присяжными в Московском окружном военном суде. Как пишет "Новая газета", его заявление кардинально расходится с признательными показаниями, сделанными после задержания.

"27 февраля сделал намаз, вернулся домой и из дома не выходил. Я никаких выстрелов в Немцова не производил. Я Немцова вообще не знаю..." - цитирует Дадаева издание.

Для сравнения "Новая" публикует видео его допроса на предварительном следствии: Дадаев именует себя киллером и подробно описывает путь за Немцовым по Большому Москворецкому мосту и шесть выстрелов в жертву.

Также газета приводит запись допроса другого предполагаемого убийцы - Анзора Губашева.

По словам обоих фигурантов, к преступлению их подтолкнули оппозиционная деятельность Немцова и его высказывания в адрес пророка Мухаммеда. Решение они якобы принимали самостоятельно, о заказчиках речи не идет.

Заур Дадаев – экс-военнослужащий батальона полка имени Ахмата Кадырова (бывший "Север"). После ареста был удостоен похвал главы Чечни Рамзана Кадырова - тот назвал его "настоящим патриотом России".

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре столицы. Заказ приписывают бывшему бойцу батальона "Север" Руслану Мухутдинову, который сейчас находится в международном розыске.