×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дадаев открестился от убийства НемцоваСегодня в 10:10

  • Текст

Признательные показания - ложь?

Основной обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев 18 апреля 2017 года выступил перед присяжными в Московском окружном военном суде. Как пишет "Новая газета", его заявление кардинально расходится с признательными показаниями, сделанными после задержания.

"27 февраля сделал намаз, вернулся домой и из дома не выходил. Я никаких выстрелов в Немцова не производил. Я Немцова вообще не знаю..." - цитирует Дадаева издание.

Для сравнения "Новая" публикует видео его допроса на предварительном следствии: Дадаев именует себя киллером и подробно описывает путь за Немцовым по Большому Москворецкому мосту и шесть выстрелов в жертву.

Также газета приводит запись допроса другого предполагаемого убийцы - Анзора Губашева.

По словам обоих фигурантов, к преступлению их подтолкнули оппозиционная деятельность Немцова и его высказывания в адрес пророка Мухаммеда. Решение они якобы принимали самостоятельно, о заказчиках речи не идет.

Заур Дадаев – экс-военнослужащий батальона полка имени Ахмата Кадырова (бывший "Север"). После ареста был удостоен похвал главы Чечни Рамзана Кадырова - тот назвал его "настоящим патриотом России".

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре столицы. Заказ приписывают бывшему бойцу батальона "Север" Руслану Мухутдинову, который сейчас находится в международном розыске.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×