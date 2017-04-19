Ему грозит 15 лет.

В Челябинске арестовали 46-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Преступление было совершено вечером 16 апреля 2017 года в квартире на улице Днепропетровской. Во время застолья двое собутыльников повздорили - один вонзил нож в спину другому и скрылся. 28-летний пострадавший скончался в больнице.

В скором времени подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.