Виновникам пожара в ОКБ Екатеринбурга грозит лишение свободыСегодня в 10:57
- Текст
- Комментарии (1)
Возбуждено уголовное дело.
По факту пожара в областной клинической больнице №1 на Волгоградской в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 1 года заключения за нарушение требований охраны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.143 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Пожар произошел утром 18 апреля 2017 года. Загорелся подвал седьмого корпуса больниц, где проводили работы два слесаря-электрика 43 и 55 лет. Оба госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.
Новости по теме:
В Екатеринбурге при пожаре в областной больнице пострадали 2 человека
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Отвратительная эксплуатация электроустановок и так, практически, повсеместно, что касается ЖКХ и других социальных объектов. Электрики не проходят проверку знаний на группу по электробезопасности, нет графиков ППР и они не соблюдаются, такие электрики работают только на аварии, т.е., пока что-то не произойдёт, они палец и палец не ударят, чтобы вести работы по технической эксплуатации. А потом вот и происходит ТАКОЕ. И сами могут пострадать и других могут подставить под какой-то ужас. Я инженер-электромеханик, в курсе. Мне иногда приходилось много сил тратить именно на то, чтобы переломить такую психологию и самих работников, и начальства, чтобы нормально организовать работу в электроустановках. Не могут и не понимают некоторые как надо организовывать работу в электроустановках. И вот что удивительно, начальство совсем не заинтересовано, чтобы принимать на работу квалифицированные кадры. Если, не дай Бог, появится какой-то умный и профессиональный инженер в такой "конторе", то сделают всё, чтобы его (её) выжить с "конторы" и примут на то место человека вообще без образования, ну лишь бы была тишь да гладь, чтобы никто ничего не требовал А потом начинают носиться "ах, у нас авария". Кстати под аварию и тем более под пожар можно много что и списать.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:08
Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС
И отсидел за изнасилование.Сегодня в 19:04
Юные тюменцы поразят искусственным интеллектом
На робототехнической олимпиаде.Сегодня в 18:53
Зловонные отходы екатеринбургского "Водоканала" повезли в поля
ОНФ встревожен.Сегодня в 18:47
МРОТ "доползет" до прожиточного минимума за несколько лет
Один растет - другой падает.Сегодня в 18:26
В Богдановиче врач ответит в суде за смерть пациентки после аборта
Вынужденного.Сегодня в 18:16
В Кургане мать забрала детей из приемной семьи и измывалась над ними
После выхода из тюрьмы.Сегодня в 18:10
Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
Мужчину опрашивают.Сегодня в 17:55
Облсуд берется за дело об убийстве 4 человек в Монетном
Обвиняемому грозит пожизненный срок.Сегодня в 17:45
В Екатеринбурге Широкую Речку соединят с Академическим в 2018 году
Если дадут деньги из госказны.Сегодня в 17:33
Пятерку российских атлетов вынудили признаться в допинге
Ради имиджа Родины.Сегодня в 17:18
Медведев "не клюнул" на Навального
С парламентской трибуны.Сегодня в 17:13
В ожидании Олимпиады
Творческой.Сегодня в 16:52
Под Ревдой в ДТП с санитарным УАЗом пострадали 6 человек
"Буханка" перевернулась.Сегодня в 16:49
Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга оставили под замком
До 20 мая.Сегодня в 16:46
Свердловчанин зарезал соперника на глазах у детей
Приревновав жену.
Главные новости
- Сегодня в 19:08Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС
- Сегодня в 18:10Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
- Сегодня в 17:13В ожидании Олимпиады
- Сегодня в 16:11Екатеринбуржец сломал палец 9-летнему пасынку
- Сегодня в 11:58Кто его купит? Он же памятник!
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?