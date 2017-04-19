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Виновникам пожара в ОКБ Екатеринбурга грозит лишение свободыСегодня в 10:57

Возбуждено уголовное дело.

По факту пожара в областной клинической больнице №1 на Волгоградской в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 1 года заключения за нарушение требований охраны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.143 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пожар произошел утром 18 апреля 2017 года. Загорелся подвал седьмого корпуса больниц, где проводили работы два слесаря-электрика 43 и 55 лет. Оба госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
опыт инженера Сегодня в 12:11

Отвратительная эксплуатация электроустановок и так, практически, повсеместно, что касается ЖКХ и других социальных объектов. Электрики не проходят проверку знаний на группу по электробезопасности, нет графиков ППР и они не соблюдаются, такие электрики работают только на аварии, т.е., пока что-то не произойдёт, они палец и палец не ударят, чтобы вести работы по технической эксплуатации. А потом вот и происходит ТАКОЕ. И сами могут пострадать и других могут подставить под какой-то ужас. Я инженер-электромеханик, в курсе. Мне иногда приходилось много сил тратить именно на то, чтобы переломить такую психологию и самих работников, и начальства, чтобы нормально организовать работу в электроустановках. Не могут и не понимают некоторые как надо организовывать работу в электроустановках. И вот что удивительно, начальство совсем не заинтересовано, чтобы принимать на работу квалифицированные кадры. Если, не дай Бог, появится какой-то умный и профессиональный инженер в такой "конторе", то сделают всё, чтобы его (её) выжить с "конторы" и примут на то место человека вообще без образования, ну лишь бы была тишь да гладь, чтобы никто ничего не требовал А потом начинают носиться "ах, у нас авария". Кстати под аварию и тем более под пожар можно много что и списать.

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