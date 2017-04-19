Возбуждено уголовное дело.

По факту пожара в областной клинической больнице №1 на Волгоградской в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 1 года заключения за нарушение требований охраны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.143 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пожар произошел утром 18 апреля 2017 года. Загорелся подвал седьмого корпуса больниц, где проводили работы два слесаря-электрика 43 и 55 лет. Оба госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

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