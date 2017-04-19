Взяточники отделались штрафами.

Суд вынес приговор двум сотрудникам Управления государственного автодорожного надзора по Курганской области, бравшим взятки с дальнобойщиков.

Водители большегрузов приплачивали инспекторам по 1-2 тысячи рублей и могли ездить с превышением предельно допустимой массы. Злоумышленников взяли с поличным.

Они признаны виновными в мелком взяточничестве и оштрафованы на 50 и 60 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР. Лишь одного из них уволили - за то, что при устройстве на работу он предоставил поддельный диплом.