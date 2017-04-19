Они вынесли из дома, что смогли.

В Карабаше задержали трех местных жителей, обвиняемых в групповом изнасиловании и грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в ночь на 16 апреля 2017 года преступная троица, выпив, решила обчистить квартиру знакомого - его избили, требуя возврата несуществующего долга. Затем незваные гости изнасиловали его сожительницу, после чего вынесли из квартиры телевизор, системный блок, пылесос, мобильник и документы на машину.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемых.