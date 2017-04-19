Приревновав жену.

В Новой Ляле задержали 38-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, преступление было совершено ранним утром 17 апреля 2017 года в квартире на Свердлова. Мужчина выпивал в компании друзей. В разгар застолья его супруга уехала на такси домой с одним из гостей - 24-летним молодым человеком. Заметив отсутствие женщины, обвиняемый поехал за ней.

Дома он подрался с молодым соперником и несколько раз пырнул его ножом. Скандал произошел на глазах малолетних детей супругов.

Раненый выбежал из дома и замертво упал у дороги. Полицию вызвала жена злоумышленника. Он взят под арест. Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.