Условно.

19 апреля 2017 года Курганский горсуд вынес приговор экс-начальнику регионального УМВД Игорю Решетникову, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями. Бывшему главному полицейскому Зауралья дали 3 года лишения свободы условно, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Иванищева.

Кроме того, с него будет взыскано 14,7 миллиона рублей ущерба. По версии следствия, Решетников неправомерно распоряжался деньгами, выделенными на проектирование Центра кинологической службы (ЦКС) по линии гособоронзаказа. В декабре 2012 и в августе 2013 года он подписал акты сдачи-приемки выполненных работ, хотя проект ЦСК готов не был. Однако подрядчику необоснованно было перечислено 2 миллиона рублей.

Следует отметить, что госконтракт до сих пор не исполнен.

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