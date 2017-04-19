Вынужденного.

В Богдановиче завершено расследование уголовного дела о смерти беременной пациентки в районной больнице. Врача обвиняют в ненадлежащем оказании медпомощи, повлекшем смерть по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла в 2015 году. 36-летняя женщина, будучи на 15 неделе беременности, поступила в гинекологическое отделение больницы на скорой с открытым кровотечением. Ей сделали аборт, но состояние пациентки только ухудшилось – спустя несколько часов после операций она умерла. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Акушер-гинеколог Богдановичской ЦРБ вину не признает и продолжает работать в больнице.

Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего поступит в суд. Врачу грозит лишение свободы на срок до шести лет.