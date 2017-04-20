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Под Владимиром уничтожены 2 готовивших теракт иностранца19 апреля в 19:57

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На них вышли по следам питерского взрыва.

Силовики застрелили во Владимирской области двух выходцев из Средней Азии 26 и 30 лет, оказавших вооруженное сопротивление при задержании.

Убитые были связаны с вербовщиками международных террористов и готовились совершить теракты в России, сообщает центр общественных связей ФСБ.

В частном доме на месте проведения обысков обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело, передает "Уралинформбюро".

Источник "Газеты.Ru" в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о гражданах Таджикистана. Они контактировали с теми, кто имеет отношение к взрыву в питерском метро, но сами к нему непричастны, пояснил собеседник издания.

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