В Копейске полицейский стащил у пенсионерки "похоронную" заначку19 апреля в 21:35
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Пока искал грабителей.
Пожилая жительница Копейска стала жертвой двойного ограбления. Сначала мошенники под видом соцработников умыкнули у нее из квартиры 60 тысяч рублей. А полицейский, который пришел расследовать кражу, прикарманил банковский сертификат на 167 тысяч. Эти деньги пенсионерка скопила на похороны.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Когда женщина потребовала объяснений в отделе полиции, от нее отмахнулись. Тогда она обратилась в прокуратуру, и после вмешательства ФСБ вора в погонах вывели на чистую воду. Расследуется уголовное дело.
Оказалось, что банковский сертификат на предъявителя обналичивал знакомый оперативника, бывший зэк. За услугу он получил 2,5 тысячи рублей, остальные 165 тысяч отдал заказчику.
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